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Солнечно, тепло и никаких дождей: прогноз погоды на 9 сентября (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
9 сентября, 06:15
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Синоптики обещают украинцам в четверг настоящее бабье лето – температура в некоторых областях поднимется до 25 градусов, будет сухо и солнечно
Во вторник будет немного теплее
Во вторник будет немного теплее / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 9 сентября, погода еще больше порадует украинцев – во всех областях станет еще теплее и осадков не предвидится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 9 сентября температура поднимется до 23-25 градусов. В столице в четверг снова будет солнечно.

Погода в регионах

Во всех областях Украины сегодня еще на пару градусов потеплеет.

  • На севере обещают в среднем 22-24 градуса в Черниговской и Житомирской и 21-23 – в Сумской и 23-25 – в Киевской.
  • На западе сегодня также без осадков, температура в среднем 22-24 градуса, в некоторых областях чуть прохладнее – от 21 до 23 градусов. На Закарпатье – до +25.
  • В центре 9 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Полтаве, Кропивницком и Днепре – 22-24 градуса.

  • На востоке температура в Донецкой и Харьковской областях – от 21 до 23 градусов, в Луганской – до +22. Теплее всего будет на Запорожье – 22-24 градуса.
  • На юге в четверг температура в Херсоне, Николаеве и оккупированном Крыму – 23-25 градусов, в Одессе – от 22 до 24 градусов.
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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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