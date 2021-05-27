Прогноз погоды на лето: мокро будет, знойно – не так чтоб очень

/ Фото: Сегодня

Незаметно заканчивается поздняя весна, только под конец мая порадовавшая украинцев теплом. Чего ожидать от лета? Климатологи говорят, что природный феномен Ла Нинья, определявший погоду в Северном полушарии зимой и весной, прекратился.

Реклама

Какой будет погода в каждом из трех летних месяцев, подробно разобрался сайт "Сегодня". Наши эксперты: завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

Читайте также: Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год

Инфографика – по расчетам Леонида Горбаня.

Реклама

Леонид Горбань: Сатурн любит все переворачивать

Народный синоптик Леонид Горбань, который, напомним, в своих расчетах использует старинную методику: Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы, рассчитал эксклюзивно для сайта "Сегодня", какой будет погода летом помесячно.

В этом году на погоду влияет планета Сатурн, так как по Брюсову календарю 2021 год – год Сатурна. По словам Леонида Горбаня, "Сатурн любит все переворачивать с ног на голову".

"В весну он вносит зиму, весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето от него бывает сырое, с ветрами, дождями и бурями, его осень неприветлива, с ледяными дождями, а зима начинается рано", – конкретизировал Леонид Горбань.

Леонид Горбань уточнил: так как в Украине семь климатических зон, то усредненный прогноз показывает лишь общие тенденции погоды в данном месяце.

"Вероятность моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на 1-2 дня позже или раньше, чем по усредненному прогнозу. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно", – разъяснил Леонид Горбань.

Июнь: Тепло и два "потопа"

Месяц начнется теплом и дождями. Всю первую десятидневку дождить будет через день-два, а завершится она ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20. Далее нас ждет две недели сухой нежаркой погоды, днем до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов. Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам.

Июль: Почти как в тропиках в сезон дождей

Реклама

Второй месяц лета, его, "макушка", как говорят в народе, окажется таким, как в тропиках: жара, ливни с грозами, бури. Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше. После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе "тропический эффект", влага – как в парилке.

С 8-го по 12-е число стихия нанесет новый удар: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова "тропики": солнце, жара, высокая влажность воздуха. В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

Далее нас ждет третий удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

Август: Жара и бури

Третий месяц нынешнего лета окажется противоположностью второму: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. Лишь в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето на этом закончится. Если парад в честь 30-й годовщины праздника еще состоится в нежаркий солнечный день, то через день-два резко похолодает. Попрощается с нами лето проливным дождем.

Вера Балабух: Украинцы слишком привыкли к теплу

Реклама

Как рассказала нам завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, по расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, существенных месячных и сезонных аномалий приземной температуры воздуха и количества осадков в Украине летом не ожидается.

"По тем прогнозам, которые есть на сегодня, лето 2021 года не будет существенно отличаться от прошлогоднего, – говорит Вера Балабух. – Ожидается, что наступающее лето будет теплым и достаточно сухим, как и в последние 20 лет. Антициклональная погода (высокое давление, малооблачно) будет превалировать, что также может привести к дефициту осадков. Но потепления с первых дней июня ждать не стоит, в начале месяца погода будет прохладной. И лишь вторая половина окажется достаточно жаркой. Наиболее аномальной температура воздуха ожидается в июле, а вот в августе она будет скорее всего соответствовать средним многолетним данным".

Вера Балабух также отметила, что весна у нас была не холодной, а в пределах нормы на значительной территории страны. Аномально прохладной, как и аномально теплой, погода была лишь в отдельных регионах. Дело в том, что украинцы за последние 5-10 лет привыкли к более теплым температурам весной, когда они превышали норму на 5-6 градусов в среднем за месяц, а в отдельные дни даже на 10-15 градусов. И лето прогнозируется не слишком жарким, от лютого зноя страдать не будем, по крайней мере, длительное время.

Также, по словам климатолога, для лета в последние годы характерно неравномерное выпадение осадков: продолжительные бездождевые периоды сменяются короткими периодами с сильными ливнями, когда за несколько часов может выпасть месячная норма осадков и более.

"Это не очень хорошо, так как вода не успевает впитываться в почву и просто стекает в водоемы, низменности, вызывая подтопления и паводки. Такие процессы вероятны и этим летом", – резюмировала Вера Балабух.

Как видим прогнозы климатолога и народного синоптика отличаются. Наибольшее совпадение видим по погоде на июнь, а вот на июль и август температурные прогнозы противоположны. Как будет на самом деле – узнаем уже осенью!

О том, какая будет погода в июне, смотрите в сюжете.