Прогноз погоды на Новый год: вместо снега – дождь, а вместо мороза – до +13

В этом году сказочно красивой снежной новогодней ночи не будет. Что говорят синоптики

Погода на Новый год будет необычайно теплой, но не очень приятной – в новогоднюю ночь в большинстве областей будут дожди, местами с переходом в мокрый снег.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Снега ждать?

По ее словам, в новогоднюю ночь и 1 января днем Украину зацепит циклон с юго-запада Европы, который принесет нам дожди, в западных областях ночью местами мокрый снег.

"Придется народу не снежками весело драться, а зонтами игриво размахивать и прыгать по лужам", – отметила синоптик.

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Осадки не дойдут разве что к востоку Украины, Запорожью и Днепропетровской области.

Новый год в Киев придет с дождем и теплой погодой.

"Весенний" Новый год

Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается 1-5 градусов тепла, в восточной части около нуля.

Днем 1 января 4-9 градусов выше нуля, в Крыму до +12.

В тренде Зима никак не справится с потеплением: в среду будет аномально тепло

На западе и востоке Украины в течение первого дня 2021 года будет прохладнее, 1-4 градуса тепла.

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Укргидрометцентр тоже прогнозирует аномально теплую погоду 31 декабря и 1 января, на юге синоптики обещают до +13.

31 декабря, четверг.

1 января, пятница.

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Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

Видео: Сегодня

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