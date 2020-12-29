Прогноз погоды на Новый год: вместо снега – дождь, а вместо мороза – до +13

Погода на Новый год будет необычайно теплой, но не очень приятной – в новогоднюю ночь в большинстве областей будут дожди, местами с переходом в мокрый снег.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Снега ждать?
По ее словам, в новогоднюю ночь и 1 января днем Украину зацепит циклон с юго-запада Европы, который принесет нам дожди, в западных областях ночью местами мокрый снег.
"Придется народу не снежками весело драться, а зонтами игриво размахивать и прыгать по лужам", – отметила синоптик.
Осадки не дойдут разве что к востоку Украины, Запорожью и Днепропетровской области.
Новый год в Киев придет с дождем и теплой погодой.
"Весенний" Новый год
Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается 1-5 градусов тепла, в восточной части около нуля.
Днем 1 января 4-9 градусов выше нуля, в Крыму до +12.
На западе и востоке Украины в течение первого дня 2021 года будет прохладнее, 1-4 градуса тепла.
Укргидрометцентр тоже прогнозирует аномально теплую погоду 31 декабря и 1 января, на юге синоптики обещают до +13.
31 декабря, четверг.
1 января, пятница.
Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.
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