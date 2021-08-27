Прогноз погоды на осень: когда ждать холодов

Синоптики обещают комфортный сентябрь, дождливый октябрь и морозный ноябрь

Время течет неумолимо: почти две трети года позади. Кажется, еще недавно мы с нетерпением ждали настоящего летнего тепла, а уже в окно стучится осень. Какой будет погода в каждом из трех осенних месяцев, подробно разобралась "Сегодня".

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Наши эксперты: завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

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Инфографика – по расчетам Леонида Горбаня.

/ Фото: Сегодня

Леонид Горбань: Осень будет классической

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Народный синоптик Леонид Горбань, который, напомним, в своих расчетах использует старинную методику: Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы, рассчитал эксклюзивно для сайта "Сегодня", какой будет погода осенью помесячно.

Леонид Горбань уточнил: так как в Украине семь климатических зон, то усредненный прогноз показывает лишь общие тенденции погоды в данном месяце.

"Вероятность моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на 1-2 позже или раньше, чем по усредненному прогнозу. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно", – разъяснил Леонид Горбань.

В этом году его расчеты говорят, что осень будет "осенней", то есть погода ожидается близкой к классической, несмотря на глобальное потепление.

Сентябрь: Еще 10 дней тепла

В начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но со второй декады начнутся дожди и похолодает. Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, сухо, температура днем выше 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет, ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла. Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10-12 градусов. К тому же, зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до +17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем+10-12, ночью +5 градусов.

Октябрь: Бабье лето будет!

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Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Прохлада придет уже с первых дней и усугубится холодными дождями 4-5 числа. Но к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покрова Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов.

Однако уже спустя день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до +6-8 днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до 7 градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до +8-10 градусов днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябрь.

Ноябрь: Почти зима

Начнется месяц холодными дождями, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, может задержаться до зимы, так как в 20-числах небольшие морозы вернутся. Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Вера Балабух: Ла-Нинья принесет хорошую погоду

Как рассказала нам Вера Балабух, существенную роль в формировании атмосферных процессов северном полушарии осенью 2021, как и в прошлом году, будет играть погодный феномен Ла-Нинья.

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Напомним: Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен, Эль-Ниньо – с фазой потепления.

"Влияние Ла-Нинья проявится в том, что в Европе в целом будет преобладать теплая и сухая погода, как и прошлой осенью, – говорит Вера Балабух. – По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов и Национального управления океанических и атмосферных исследований США ожидается что осень 2021 в Украине также будет теплой, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, то есть средним многолетним значениям, которые наблюдались в течение последних 30 лет с 1991 по 2020 год. Такой термический режим будет обусловлен преобладанием антициклональной погоды, которая характерна для Украины в течение этого сезона, особенно в первой половине".

Но, по словам Веры Балабух, это не значит что территории страны не будут перемещаться холодные фронты, и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Такие процессы также возможны, особенно во второй половине осени, однако они могут наблюдаться реже, чем обычно. При этом будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя, вероятны туманы и гололед.

Как видим, прогнозы климатолога и народного синоптика похожи для начала осени и для ее второй половины. И Вера Балабух, и Леонид Горбань, обещают погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь. А вот по поводу погоды в октябре Балабух более оптимистична: почти весь месяц, по ее оценке, ожидается не очень холодным и более сухим, чем мокрым.

Как будет на самом деле – узнаем уже зимой!

А о том, какие экзотические плоды выращивают в Украине из-за глобального потепления, можно узнать прямо сейчас, посмотрев наш сюжет.