Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год

Украинцам, похоже, придется отвыкать от наших снежных и морозных зим и привыкать к европейским – пасмурным, дождливым и слякотным. А также к тому, что лето у нас станет дольше, но и оно будет не таким, как обычно. Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью.

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Не окажется исключением и 2021 год. В нем, как и в предыдущие несколько лет, наверняка будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии. В тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, на осадки и ясные дни в Украине разбирался сайт "Сегодня".

Своими прогнозами с нами поделились заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух и самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Он уже более 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы.

Вера Балабух: Климат становится более теплым

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Вера Балабух отметила, что: климат в Украине постепенно, но неуклонно становится все более теплым. И наступивший 2021 год не станет исключением.

Причина – продолжающееся глобальное потепление на планете. Несмотря на множество заявлений и предупреждений климатологов о том, что Земле грозит перегрев, который может вызвать необратимые изменения климата, на практике мало что изменилось.

Напомним, еще в августе 2019 года ООН объявила чрезвычайную климатическую ситуацию, а в ноябре Европарламент провозгласил чрезвычайное климатическое состояние в Европе.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), даже пандемия COVID-19, вызвавшая снижение экономической деятельности в мире, почти не уменьшила объемы выбросов парниковых газов.

Вера Балабух говорит: когда температура превышает среднегодовую более чем на 2 градуса, происходят существенные климатические изменения в природе, прежде всего в экосистемах.

"2020 год был в Украине самым теплым за всю историю наблюдений, среднегодовая температура воздуха оказалась выше обычной более чем на 2,5 градуса, в некоторых регионах – почти на 3 градуса, – отметила Вера Балабух. – Почти во всех месяцах, кроме апреля и мая, температура воздуха, была выше нормы. При этом шесть месяцев были самыми теплыми за последние 140 лет. Значения средней за месяц температуры нередко превышали норму на 5-7 градусов и выше, а средней за сутки – на 10-15 градусов и выше! Это привело к тому что в прошлом году впервые на всей территории страны не было метеорологической зимы, когда период со средней за сутки температурой ниже 0 градусов длится более 5 дней, отсутствовал также снежный покров. Осень оказалась самой теплой с конца XIX века. Лето хотя и пришло в этом году по календарю, но задержалось до середины октября.. Характерной особенностью 2020 года была не только аномально высокая температура воздуха, но и дефицит осадков, что привело к продолжительной засухе, проблемам с водными ресурсами и лесным пожарам. По оценкам Всемирной метеоролоической организации, ожидается что 2021 год также будет аномально теплым".

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Самый подробный прогноз Вера Балабух дала на зимние месяцы. Зима по, ее словам, будет теплой, но более пасмурной и с большим количеством осадков, чем предыдущая. В основном это дожди и мокрый снег. Причиной тому станет более активное формирование циклонов в Атлантике, которые в основном влияют на погоду в Украине. Но это не означает полное отсутствие морозов.

"Малышка" и "Малыш"

Весной и летом на погоду в мире и в Украине будет влиять такой природный феномем как Ла-Нинья.

Вера Балабух пояснила: Ла-Нинья (по испански "Малышка") – это климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").

Чередование Эль-Ниньо и Ла-Ниньи называется Южной осцилляцией. Она может продолжаться от трех до восьми лет. По данным ВМО, нынешняя Ла-Нинья обещает стать самой мощной за последние 10 лет.

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В связи с этим климатолог не исключает, что наступивший год окажется менее жарким и сухим, чем 2020-й. Но он также может войти в пятерку наиболее теплых лет за всю историю наблюдений.

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только на Тихом океане, но и в Атлантике, – анализирует Вера Балабух. – Это значит, что циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны, как известно, несут осадки: дожди, град и нередко сопровождаются бурями и грозами".

Препятствием им могут стать антициклоны, формирующиеся на севере и востоке Украины. Это противоборство во многом будет определять погоду в нашей стране. То есть следует ожидать и резких перепадов погоды, температурных "качелей". Могут быть побиты и температурные рекорды предыдущих годов, особенно в летние и осенние месяцы.

Леонид Горбань: "Сатурн" любит все переворачивать

Как рассказал нам Леонид Горбань, по классификации Брюсова календаря наступил год Сатурна. Напомним: всего их семь, чередующихся в определенной последовательности. Так, 2020-й был годом Луны, 2022-й будет годом Юпитера. Еще существуют годы Венеры, Марса, Меркурия и Солнца. Каждому из них присуща своя погода: одни годы жарче, другие прохладнее, какие-то дождливее, какие-то суше.

"Сатурн любит все переворачивать: в весну он вносит зиму, лето от него бывает холодное, сырое и бурное, его осень неприветлива и зима начинается рано. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно идет в рост. Лето нежаркое с ветрами и дождями, но июнь теплый, осень холодная и с дождями. Зима продолжительная, с жесткими морозами", – так Леонид Горбань охарактеризовал в целом 2021 год.

Зима

Если оценить по сезонам, то январь, по расчетам народного синоптика, ожидается контрастным по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая морозная с частыми снегопадами. Морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидаема частая смена оттепели холодами и наоборот, но без осадков. Третья декада теплая, со снего-дождями.

Весна

Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом и лишь ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Лето

Июнь теплый, в первой декаде частые дожди, жара. Середина месяца – теплая, комфортная, без осадков, окончание месяца теплое и "мокрое". Июль, который в народе называют "макушка лета", ожидается жарким, но с частыми дождями, грозами, которые смягчат сильную жару. Пик зноя придется на середину месяца. Первая половина августа – знойная, засушливая, во второй половине ослабление жары, небольшие дожди, к концу месяца похолодание.

Осень

В сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады возможно 2-3 дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

Декабрь-21

Первый месяц новой зимы Леонид Горбань видит суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Так что снег на Новый год мы увидим! Но только через 12 месяцев, в преддверии 2022 года.

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