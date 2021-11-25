Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября: где ожидать потепления (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В течение дня в стране осадков не прогнозируют
Ветер в течение дня будет достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня
Ветер в течение дня будет достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня

В четверг, 25 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду. В то же время в стране на несколько градусов поднимется температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. Ветер — 5-10 м/с. Синоптики осадков не прогнозируют.

На западе температура составит 4-7 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +2 до +5 градусов.

В северных регионах температура составит 3-6 градусов тепла. На юге — +3-8 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, 3-5 градусов тепла, а в Симферополе также будет сухо, +5-7 градусов.

Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.

Реклама

В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять