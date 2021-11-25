Прогноз погоды в Украине на 25 ноября: где ожидать потепления (карта)

В течение дня в стране осадков не прогнозируют

Ветер в течение дня будет достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня

В четверг, 25 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду. В то же время в стране на несколько градусов поднимется температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. Ветер — 5-10 м/с. Синоптики осадков не прогнозируют.

На западе температура составит 4-7 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +2 до +5 градусов.

В северных регионах температура составит 3-6 градусов тепла. На юге — +3-8 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 3-5 градусов тепла, а в Симферополе также будет сухо, +5-7 градусов.

Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.

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В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

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