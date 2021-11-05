Прогреет до +20. Прогноз погоды в Украине на 5 ноября (карта)

В пятницу, 5 ноября, в Украине ожидается ясная погода, кроме западной части страны. В то же время вскоре может выпасть снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня дожди прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В остальных регионах ожидается сухая, ясная погода. Ветер — 5-10 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +12 до +16 градусов. На востоке температура воздуха составит 15-18 градусов тепла.
В северных регионах ожидается +14-19 градусов. На юге — 15-20 градусов тепла.
В Киеве прогнозируют +15-17 градусів, без осадков.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
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