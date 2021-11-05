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Прогреет до +20. Прогноз погоды в Украине на 5 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 06:00
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Дожди прогнозируют только в западной части Украины
Пятница порадует украинцев хорошей погодой в большинстве регионов/Коллаж: Сегодня
Пятница порадует украинцев хорошей погодой в большинстве регионов/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 5 ноября, в Украине ожидается ясная погода, кроме западной части страны. В то же время вскоре может выпасть снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня дожди прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В остальных регионах ожидается сухая, ясная погода. Ветер — 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +12 до +16 градусов. На востоке температура воздуха составит 15-18 градусов тепла.

В северных регионах ожидается +14-19 градусов. На юге — 15-20 градусов тепла.

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В Киеве прогнозируют +15-17 градусів, без осадков.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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