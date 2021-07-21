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Прохлада и ливни: прогноз погоды на 21 июля (карта)

21 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На востоке и юге Украины в среду все еще будет по-настоящему жарко, но лить будет и там

Украинцев ждут дожди. Коллаж "Сегодня"

Украинцев ждут дожди. Коллаж "Сегодня"

В среду, 21 июля, дожди будут поливать без преувеличения всю Украину. Температура воздуха на большей части страны значительно снизится – до 23-25 градусов, но в нескольких областях сохранится жара.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве снова прогнозируют обильные ливни, зато настала долгожданная прохлада – в столице во вторник будет 21-23 градуса. Аналогичная погода будет и в других северных областях.

В центре Украины также обещают существенные осадки, а температура в разных областях будет колебаться от 22 до 25 градусов.

Свежо и мокро будет и в западных областях, там температура воздуха составит в среднем 22-24 градуса и так же будут лить дожди.

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А вот на востоке и юге Украины в среду все еще будет по-настоящему жарко, но и ливни в этих регионах синоптики тоже обещают.

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Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Смотрите также видео последствий непогоды в Киеве 19 июля:

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