Прохладнее, чем в прошлом году: каким будет первый месяц лета в Украине

В Украине июнь будет относительно прохладным месяцем, также ожидаются грозы, град и шквалы

В 2021 году июнь будет прохладнее, чем в прошлом. Средняя температура в следующем месяце предполагается 18-22 градусов тепла, в горах 14-18 градусов тепла. То есть на 4-5 градусов выше, чем в мае и близко к климатической норме.

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Об этом рассказал сайту "Сегодня" замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), также в пределах нормы. Прокопенко отметил, что в июне температура начнет расти, поэтому в начале месяца будет прохладнее, чем в конце.

"Также в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы. Пока мы не видим, что в июне будет аномально жаркая погода. Это хорошо для развития растений, злаков, которые сейчас насыщены влагой, и создает предпосылки для неплохого урожая", - сказал он.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры в июне – 3 градуса мороза и наблюдался в горах Крыма. А в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях, на высокогорье Карпат было и до 5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 39,8 градуса.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода в Украине на Троицу.

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Кроме того, народный синоптик поделился прогнозом на июнь.