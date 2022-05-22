Прохладно, местами дожди. Погода в Украине на 22 мая

В Киеве и области 22 мая ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь

Сегодня в Украине ожидается прохладная погода. Коллаж "Сегодня"

В Украине в воскресенье, 22 мая, ожидается понижение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Погода в регионах

22 мая облачно с прояснениями. Ночью в восточных, северо-восточных областях и Приазовье, днем ​​в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 9-14°, в южных областях до 17°; днем 12-17°, в южных, большинстве восточных областей и на Закарпатье 19-24°.

В Киеве и области 22 мая ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура в столице ночью 10-12°, днем ​​13-15°; по области ночью 9-14°, днем ​​12-17°.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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