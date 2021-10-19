Прохладно и почти сухо: прогноз погоды на 19 октября

Во вторник, 19 октября, в Украине будет преимущественно сухая погода. В то же время в стране ожидаются "погодные качели".
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дожди 19 октября накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Ветер по всей территории Украины будет 7-12 м/с.
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На западе прогнозируют 10-13 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +10 до +13 градусов.
В северных регионах ожидается 9-13 градусов тепла. На юге — +10-14 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют. Температура в течение дня составит 9-11 градусов тепла.
Уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет держаться с 18 по 20 октября.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
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