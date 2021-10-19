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Прохладно и почти сухо: прогноз погоды на 19 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 октября, 06:00
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В этот день лишь в четырех областях ожидаются осадки
В Украине прогнозируют сухую погоду практически по всей территории Украины/Коллаж: Сегодня
В Украине прогнозируют сухую погоду практически по всей территории Украины/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 19 октября, в Украине будет преимущественно сухая погода. В то же время в стране ожидаются "погодные качели".

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди 19 октября накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. Ветер по всей территории Украины будет 7-12 м/с.

На западе прогнозируют 10-13 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +10 до +13 градусов.

В северных регионах ожидается 9-13 градусов тепла. На юге — +10-14 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют. Температура в течение дня составит 9-11 градусов тепла.

Уровень пожарной опасности

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет держаться с 18 по 20 октября.

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Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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