Прохладно, но солнечно: прогноз погоды на 13 ноября (карта)

В Киеве предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов

Туманы продержатся всю ночь и утро. Коллаж "Сегодня".

Погода в Украине в субботу, 13 ноября, будет прохладной, но солнечной. Синоптики прогнозируют рост температуры днем до +13 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Туманы продержатся всю ночь и утро, в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей останутся и на день.

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +6...+11 градусов. На Востоке также без дождей, но несколько прохладнее – +4…+8 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На Юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +8…+13 градусов.

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В Киеве предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.

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