Прохладно, но солнечно: прогноз погоды на 6 сентября (карта)

Практически во всех областях Украины в понедельник похолодает еще на пару градусов, зато на большей части страны будет солнечно и без осадков

Украинцы гуляют по парку в Одессе / Фото: Сегодня

В Украине в первый понедельник сентября еще больше похолодает во всех регионах, зато 6 сентября, если верить синоптикам, обойдется без осадков.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 6 сентября температура опустится до 13-15 градусов. В столице в понедельник будет солнечно.

Погода в регионах

Практически во всех областях Украины сегодня снова похолодает на пару градусов.

На севере обещают в среднем 15-17 градусов в Черниговской, Сумской областях и Житомирской, в Киевской будет еще холоднее – максимум +15.

обещают в среднем 15-17 градусов в Черниговской, Сумской областях и Житомирской, в Киевской будет еще холоднее – максимум +15. На западе сегодня осадков с температурой 15-17 градусов. В Закарпатской области традиционно теплее – до +21.

сегодня осадков с температурой 15-17 градусов. В Закарпатской области традиционно теплее – до +21. В центре 6 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве – 15-17 градусов, в Днепропетровской области чуть теплее – до 18.

На востоке температура снизится в Донецкой, Харьковской и Луганской областях до 16-18 градусов. В Запорожской чуть теплее – до +20. Без осадков.

температура снизится в Донецкой, Харьковской и Луганской областях до 16-18 градусов. В Запорожской чуть теплее – до +20. Без осадков. На юге в понедельник температура в Херсоне и оккупированном Крыму – от 19 до 21 градуса. В Одессе и Николаеве – 18-20 градусов. Тут также дождей не обещают.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что ночь с понедельника на вторник принесет в Украину первые заморозки: