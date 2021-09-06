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Прохладно, но солнечно: прогноз погоды на 6 сентября (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 06:15
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Практически во всех областях Украины в понедельник похолодает еще на пару градусов, зато на большей части страны будет солнечно и без осадков
Украинцы гуляют по парку в Одессе
Украинцы гуляют по парку в Одессе / Фото: Сегодня

В Украине в первый понедельник сентября еще больше похолодает во всех регионах, зато 6 сентября, если верить синоптикам, обойдется без осадков.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 6 сентября температура опустится до 13-15 градусов. В столице в понедельник будет солнечно.

Погода в регионах

Практически во всех областях Украины сегодня снова похолодает на пару градусов.

  • На севере обещают в среднем 15-17 градусов в Черниговской, Сумской областях и Житомирской, в Киевской будет еще холоднее – максимум +15.
  • На западе сегодня осадков с температурой 15-17 градусов. В Закарпатской области традиционно теплее – до +21.
  • В центре 6 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Кропивницком и Полтаве – 15-17 градусов, в Днепропетровской области чуть теплее – до 18.

  • На востоке температура снизится в Донецкой, Харьковской и Луганской областях до 16-18 градусов. В Запорожской чуть теплее – до +20. Без осадков.
  • На юге в понедельник температура в Херсоне и оккупированном Крыму – от 19 до 21 градуса. В Одессе и Николаеве – 18-20 градусов. Тут также дождей не обещают.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Тем временем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что ночь с понедельника на вторник принесет в Украину первые заморозки:

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