На кого жаловаться – кто ответит за побочки от вакцины против COVID-2019, раз производители больше не при делах

"Сегодня" узнали, зачем парламент принял это решение и кто теперь защитит права пациента в случае возникновения осложнений

За последствия больше никто не ручается? Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты от прививки.

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В Кабмине объясняют, такое решение необходимо было принять, чтобы получать вакцину бесплатно. За две недели правительство должно представить государственный механизм возмещения. Но кто теперь встанет на защиту пациентов, разбирались "Сегодня".

Почему с производителей сняли ответственность?

Украина должна получить бесплатно 8 млн доз вакцин против COVID-19. Их предоставит COVAX – это программа доступа к вакцинам против коронавируса для стран со средними и низкими доходами от Всемирной организации здравоохранения. Сейчас через программу распространяют вакцину Covishield, потом добавится Pfizer.

Как оказалось, чтобы получить бесплатные вакцины – нужно отказаться от претензий к производителю в случае каких-либо последствий после вакцинации. Такой нормы не было в законодательстве Украины. Поэтому Кабмину пришлось подавать законопроект в Раду, чтобы освободить производителей вакцин против COVID-19 от претензий.

"Участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

От ответственности освободили не только производителей, но и медработников, которые делают прививки. В этом есть смысл, ведь формально все вакцины против коронавируса не прошли последний этап исследований. Это заняло бы годы. Поскольку исследования на этапе ІІІ показали, что вакцины формируют антитела к вирусу, то Европа, США и другие страны позволили экстренное применение вакцин для профилактики COVID-19. Это сделала и Украина. Польза от прививки во много раз превышает возможные побочные эффекты, отмечают в Минздраве.

А кто понесет ответственность?

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COVAX имеет собственный фонд компенсации за последствия вакцинации. Он наполняется за счет небольшого сбора с каждой дозы. Возмещение могут получить те, кто столкнется с редкими и серьезными побочными эффектами. Для этого нужно заполнить заявку на covaxclaims.com с 31 марта 2021 года.

Однако правительство освободило от ответственности абсолютно всех производителей вакцин против COVID-19, а не только препараты, которые поставит COVAX. Сейчас, например, в Украине используют вакцину CoviShield (Oxford-AstraZeneca), закупленную за счет госбюджета. За эту партию производитель также ответственности не понесет.

Ответственность в данном случае целиком лежит на украинском правительстве. Поэтому Кабмин должен разработать критерии, по которым будет выплачиваться компенсация, и отдельный фонд для средств на нее.

Правительство выплатит компенсации

За две недели Правительство должно разработать механизм возмещения для граждан Украины за побочные реакции. Такие правки перед принятием законопроекта внес Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Правительство Украины берет на себя ответственность за применение этих вакцин и за любые непредсказуемые последствия. С этой целью будет создан соответствующий Фонд по покрытию ущерба, который может быть нанесен в результате использования вакцины", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Фонд должен быть немаленьким, считает Вадим Аристов. Например, в США предусмотрены компенсации от 300 тыс. до 500 тыс. долл. При этом удовлетворяют 1 обращение на 1 млн введенных вакцин. В ЕС также не на все риски распространяется компенсация, а на часть.

Какие решения разработает Кабмин, пока неизвестно. Также непонятно, как украинцы смогут доказать, что побочное действие вызвано именно вакциной, чтобы иметь право на компенсацию.

"В Украине должен быть прозрачный механизм. Большой фармбизнес не любит признавать связь побочных действий с препаратами. Доказать это очень трудно: нужны научные оценки, юридические расходы. Поэтому правительство должно создавать механизм, который избавляет от необходимости что-то доказывать. Человек должен зафиксировать, что произошло после введения вакцины и сообщить об этом и в большинстве случаев получить компенсацию", – рассказывает Вадим Аристов.

Но процедура информирования о побочных эффектах в Украине очень сложная, хотя данные сейчас собираются в режиме онлайн. Сообщать о побочных действиях препаратов можно на сайте aisf.dec.gov.ua. Однако система сбора даже работает не во всех браузерах, о чем предупреждается на самом портале.

"Из-за сложного механизма сбора теряется большое количество сообщений о побочных реакциях. Даже у врачей нет времени вносить столько данных. Если таким образом продолжит работать и фонд компенсации, то, скорее всего, никто не сможет получить никаких возмещений", – добавляет Вадим Аристов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненный вакцинацией от COVID-19, для людей в 92 стран с низким и средним уровнем дохода – участниц программы COVAX.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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