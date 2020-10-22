Кто будет финансировать создание украинской вакцины от COVID-19 – Степанов ответил

Производство украинской вакцины от COVID-19 будет финансироваться из государственного бюджета.
Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, разработкой кандидата на вакцину занималась американская компания DiaPrep System Inc, украинские ученые и академия наук. А доклиническая фаза исследований показала, что препарат имеет "хорошую перспективу".
Министр отметил, что клиническая фаза будет финансироваться за счет государства. А сами исследования займут продолжительное время, "поскольку это серьезный иммуноглобулический препарат".
Также Степанов ответил скептикам, которые не верят в отечественную вакцину.
"Комплекс неполноценности нужно убирать. Я верю в наши разработки. Нам нужно помогать максимально обратить внимание на нашу науку, мы полностью хотим возобновить разработку вакцины в Украине", – отметил министр.
Напомним, ранее министр Степанов заявил, что сейчас Украина находится на первом уровне эпидемии коронавируса. А всего в Минздраверассматривают четыре сценария развития эпидемии.
Также мы сообщали, чтоВерховная Рада поддержала создание Нацштаба по борьбе с коронавирусом.
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