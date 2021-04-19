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Производство вакцины от COVID в Украине: Резников рассказал о переговорах с Израилем и ОАЭ

19 апреля, 05:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Израиль может провести завершающие исследования своей вакцины от коронавируса в нашей стране, за что Украина получит дополнительные дозы

Украинская делегация на этой неделе встречалась в Израиле с производителями вакцин, чтобы договориться о приобретении израильской вакцины от коронавируса, а также о ее производстве на украинских предприятиях. Также переговоры об этом ведутся с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Украина 24".

"Израиль не успел раньше завершить разработку собственной вакцины, поэтому они провели вакцинацию преимущественно Pfizer. Но их медицина на высоком уровне и они сейчас над этим работают. Поэтому мы говорили о завершении их исследований по вакцине в Украине, за что соответственно мы сможем получить определенное количество доз", – рассказал Резников.

Резников добавил, что аналогичные и довольно успешные переговоры велись и с ОАЭ.

"Есть шанс, что мы получим в достаточно большом количестве дозы прививки, а еще важнее, мы в обеих странах говорили о будущем изготовлении их вакцин на украинских предприятиях, непосредственно в Украине", – добавил министр.

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Напомним, в Украине в воскресенье, 18 апреля, началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer.

На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Израиль ОАЭ вакцина производство коронавирус Алексей Резников
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