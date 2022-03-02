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Проклял московскую хунту и российский фашистский режим – эмоциональное обращение Ющенко

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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2 марта, 13:59
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Третий президент Украины опубликовал откровенную "записку" к Путину
Ющенко обратился к Путину/Коллаж "Сегодня"
Ющенко обратился к Путину/Коллаж "Сегодня"

Третий президент Украины Виктор Ющенкоопубликовал обращение к "тем, кто развязал российскую войну против Украины и к оркам, которые ее ведут".

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Намекая на лидера страны-агрессора Владимира Путина, Ющенко называет его человеком, который "никогда не обладал настоящим мужским достоинством и мужеством".

Пост, который экс-глава государства называет персональной запиской, он также адресовал гражданам РФ:

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"Наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир", который пошел 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою Нацию и Государство Украина. Я ничего не хочу и не буду скрывать и буду откровенным. Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях. Вы – прокляты!" – написал Ющенко.

Кроме того, политик резко раскритиковал "спецоперацию", которую якобы ведут вражеские войска на территории нашего государства:

"Вы не "освободители" вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству. Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном Украинском доме, ни в одном украинском селе и городке".

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В конце открытого письма Виктор Андреевич призвал россиян начать думать и только потом говорить. Также он надеется, что "совесть и долг пробудятся и начнут громко говорить".

Партнеры Украины готовят против России санкции:

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