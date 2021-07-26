Прокуратура решила судьбу скандального спорткомплекса "Восход", за который проливалась кровь

Спорткомплекс "Восход" и Дом культуры "Днепр" ранее продали с аукциона для погашения долгов "Киевского радиозавода". Теперь – вернули государству

Здания спорткомплекса «Восход» и ДК «Днепр» возвращены государству / Коллаж "Сегодня"

Киевская городская прокуратура вернула государству 13 объектов Государственного предприятия "ПО "Киевский радиозавод", в том числе проданные на аукционе спорткомплекс "Восход" и Дом культуры "Днепр". Следователи установили, что аукционы по продаже имущества, общая площадь которого составляет почти 38 тыс. кв метров, были проведены с рядом нарушений.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры .

Как установила прокуратура, в 2016 году в рамках дела о банкротстве госпредприятия "Киевский радиозавод" ликвидатором в пользу коммерческих структур было отчуждено 13 помещений. Среди этих объектов были сооружения социального назначения – спорткомплекс "Восход" и Дом культуры "Днепр", а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной.

Читайте также: Полиция сообщила подробности рейдерского захвата спорткомплекса в Киеве

Прокуратура также выяснила, что во время аукциона имущество вывели из государственной собственности по заниженной стоимости. Не было соответствующего согласования органа управления, а процедура продажи прошла с нарушениями.

Реклама

"В связи с этим, столичной прокуратурой и Днепровской окружной прокуратурой города Киева в хозяйственный суд Киева заявлено 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, истребования и возвращения указанных объектов государственного имущества. Решениями хозяйственного суда Киева от 21.07.2021 все указанные иски удовлетворены", говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве рейдеры атаковали спорткомплекс на Дарнице

Интересно, что в данный момент за право занимать спорткомплекс идет борьба в судах между Общественным объединением "СК "Восход" и компанией "Киевэнергоком". Общество занимало здание с 1996 года по договоренности с "Киевским радиозаводом" на условиях безвозмездного пользования.

Спортивный комплекс состоит из:

закрытого стрелкового тира площадью 1716, 6 кв. м .;

закрытого пневматического тира площадью 264, 8 кв. м .;

физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 264, 8 кв. м .;

павильона (КПП) площадью 31,3 кв. м .;

павильона (административный и бытовые помещения) площадью 45 кв. м .;

помещений зданий и сооружений стадиона на ул. Привокзальная 12А, площадью 3 891,7 кв.м.

В этом же 1996 году Арбитражным судом Киева была начата процедура банкротства "Киевского радиозавода". Спортивный комплекс вместе с Домом культуры "Днепр", как имущество завода, были включены в перечень на продажу с аукциона для погашения долгов предприятия перед государством. 16 апреля 2016 года спорткомплекс приобрело ООО "Киевэнергоком", а владельцем БК "Днепр" стало ООО "Олет групп". С тех пор общество и победитель аукциона постоянно судятся за здание спорткомплеса.

Реклама

В 2017 году было несколько попыток занять силой здание спорткомплекса "Восход" разными организациями / Фото: Владимир Хенгистов

Напомним, что в 2017 году конфликт вокруг помещения "Восход" закончился поножовщиной и стрельбой . Тогда пострадали по меньшей мере шесть человек.

После громкого скандала мэр Виталий Кличко заявил , что столичная власть занимается возвращением комплекса в госсобственность, а затем будет пытаться передать его в коммунальную собственность.