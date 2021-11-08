Проломлен череп. В Днепре мать уронила младенца, когда ее бил сожитель

В Днепре сожитель избил молодую женщину с ребенком на руках, младенец сейчас в больнице

В Днепре в результате домашнего насилия пострадал ребенок. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровскую областную клиническую детскую больницу доставили двухмесячного ребенка, который пострадал от домашнего насилия. Мать уронила его, когда ее избивал сожитель.

Об этом сообщает "Днепр Час".

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Драку устроил 49-летний мужчина – безработный и ранее судимый. Он напал на 28-летнюю сожительницу – бил руками по туловищу.

В этот момент женщина держала на руках двухмесячного ребенка, но от ударов упала на пол.

Что с ребенком

В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали с:

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закрытой черепно-мозговой травмой,

ушибом головного мозга 1-й степени,

переломом левой теменной кости,

ушибом мягких тканей головы.

Наказание для насильника

Мужчину доставили в отделение полиции для последующего рассмотрения дела. Его вина подтверждена личным признанием и показаниями свидетелей.

Следственным отделением ОП №7 (Шевченковским) Днепровского районного управления по данному факту решается вопрос о внесение ведомостей в ЕРДР.

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