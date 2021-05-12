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Пропаганда насилия и наркотиков. СБУ о запрете на въезд в Украину Моргенштерну

12 мая, 12:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Российский рэпер, по мнению украинских спецслужб, несет угрозу национальной безопасности нашей страны

Коллаж

Коллаж

Российского рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за пропаганды культа насилия и наркотиков.

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Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины сообщают "Українські новини".

Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в "черном списке" под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики по предложению СБУ.

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly

"Во время своих выступлений (Моргенштерн) пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии", - объяснили свое решение в СБУ.

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Напомним, ранее Моргенштерн заявил, что ему страшно ехать в Украину.

Моргенштерн Видео: https://t.me/ssternenko

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