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Пропагандистка Кремля Симоньян просит Россию "забрать Донбасс домой": видео

28 января, 19:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Главред RT выступила на пропагандистском форуме в Донецке

Одна из самых известных российских пропагандисток, главред кремлевского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ аннексировать оккупированный боевиками Донбасс.

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Об этом она заявила, выступая на пропагандистском форуме "Русский Донбасс", который проходил 28 января в Донецке. Видеозапись ее выступления была опубликована в Twitter кремлевского журналиста Дмитрия Смирнова.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!" – заявила Симоньян со сцены.

Сама же она уже опубликовала в своем Telegram фото с оккупированной территории.

Маргарита Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan
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Маргарита Симоньян. Фото: t.me/margaritasimonyan

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Вместе с ней в Донецк приехали ее муж, российский телеведущий Тигран Кеосаян и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

На этом фоне Министерство иностранных дел Украины решило внести Кеосаяна в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну (Бабаян и Симоньян в нем находятся уже давно).

Напомним, что на этой неделе Министерство культуры и информационной политики внесло в "черный список" двух российских артисток – Алену Апину и Юлию Беретту из группы "Стрелки". Они обе посещали оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

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Россия сепаратизм Донбасс Украина Симоньян
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