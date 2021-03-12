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Пропавшего украинского моряка с сухогруза "Волго Балт 179" больше не ищут

12 марта, 10:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Спасенные члены экипажа судна прибыли в порт города Костанца

В Черном море прекратились поиски пропавшего украинского моря с затонувшего сухогруза "Волго Балт 179". Поисково-спасательная операция продолжалась больше суток, но не принесла результатов.

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Об этом сообщила румынская компания, которая экстренно организовала спасательные работы, передают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

При этом спасенные украинские моряки прибыли в порт города Костанца. Они проходят медосмотр.

Состояние госпитализированной украинки стабильное – угрозы ее жизни нет, сообщает МИД Украины.

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Напомним, сухогруз с украинцами затонул около берегов Румынии из-за мощного шторма. На судне находилось 13 членов экипажа: 10 удалось спасти, двое погибли. По информации Госслужбы морского и речного транспорта Украины, погибшие – это капитан судна и электромеханик. Пропавший член экипажа – старший помощник капитана.

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При этом в СНБО считают, что уголь, который перевозил "Волго Балт 179", был добыт на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

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Румыния крушение моряки сухогруз поиски судно кораблекрушение

Источник: Сегодня

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