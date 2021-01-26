Пропавшие без вести: кто пропадает и есть ли шанс найти

Что делать, если родной человек пропал без вести, сколько украинцев теряется ежегодно и каковы шансы найти близкого человека.

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Об этом в сюжете новостей "Сегодня".

Семья в Запорожской области до сих пор не теряет надежды найти своего сына, Владимира Климова, пропавшего подростком еще двадцать лет назад.

Светлана Климова показывает фотографии сына и рассказывает, что он из дома в селе Радивоновка Запорожской области уже убегал, но его находили через несколько дней.

"Он один раз уходил, его находили в Крыму. Ему вопрос задали – чего ты туда ушел? А он – хотел корабли посмотреть", – говорит Николай Климов, отец пропавшего.

Второй побег затянулся на двадцать лет – в январе 2001-го он при неизвестных обстоятельствах исчез из родительского дома.

"Дома конфликтов не было, но было подозрение, что он связался с нехорошей компанией, потому что вместе с ним было все из дому вынесено", – говорит мать пропавшего.

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Поиски сына сейчас идут в соцсети: родители размещают там фото тогда еще тринадцатилетнего Вовы. Но кто знает, какой ныне уже тридцатитрехлетний Владимир Николаевич. Возможно, у него и имя и фамилия другие, но одна примета, вероятно, осталась – парень сильно картавил.

"Сынок, я тебя очень сильно люблю, и папа... и ждем домой", – плачет Светлана Климова.

Авторы: Павел Тырский, Олег Притыкин, Тарас Мышак, Дарья Зирянова Видео: Сегодня

Ежегодно в Украине в розыск объявляют тысячи несовершеннолетних. Те, кто в возрасте до 5-6 лет – обычно жертвы похищений. Впрочем большинство пропавших – подросткового возраста – 12-17 лет. И исчезают они в основном по собственной воле.

"Это переходный возраст, когда дети доказывают, что они могут жить самостоятельно, и если нет теплых и доверительных отношений с родителями, с мамой, с папой и свои проблемы они не несут в свой дом, в свою семью, есть какое то недоверие, тогда мы получаем конфликты, они убегают, прячутся", – говорит Елена Жовтобрюх, организатор волонтерской группы "Поиск пропавших детей".

В зоне риска не только несовершеннолетние. Часто исчезают бесследно и люди почтенного возраста, которые имеют проблемы с памятью, и двадцати-сорокалетние – те, кто ведет нездоровый образ жизни – алко- и наркозависимые.

Неизменно в этом списке и бизнесмены. Например, в Киеве полгода назад полиция освобождала похищенного предпринимателя Сергея Ткаченко. Сначала его держали в яме в гараже, потом прикованным к батарее в подвале жилого дома – все ради выкупа в 25 млн долларов.

В опасном списке и украинские гастарбайтеры, работающие в странах Евросоюза, прежде всего, речь идет о нелегальных

работниках.

"Работодатели в Европе склонны скрывать какие-то производственные травмы, какие-то инциденты, которые происходят на работе и, как мы видим, это иногда приводит к тому, что людей, наших рабочих, которые травмировались, погибли на рабочем месте, их работодатели вывозят где-то, оставляют", – рассказывает Виталий Махинько, глава профсоюза "Трудовая солидарность".

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С 2014-го в зоне риска оказались уже не отдельные категории граждан, а жители целых регионов – речь идет об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированом Крыме. Они превратились в настоящие "черные дыры": если кто-то исчез там, шансы быть найденным живым и здоровым – минимальны.

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