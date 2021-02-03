Українська
$ 28,06
33,79
  1. Последние новости Украины

Санкции не предел: Минкульт направил запрос о блокировании телеканалов YouTube

3 февраля, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ткаченко назвал каналы Козака инструментом терроризма

Министерство культуры уже направило официальный запрос о блокировании YouTube-каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, против которые СНБО ранее ввел санкции.

Реклама

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире "Украина 24".

"Эти каналы, на мой взгляд, не являются медиа. Это классический инструмент терроризма в стране, ведущей войну", – отметил Ткаченко.

Он добавил, что эти каналы в течение долгого времени фактически оправдывают агрессию России против Украины.

"Это, на мой взгляд, война против нашей свободы и независимости. Ни о какой свободе слова тут речь не идет", – отметил он.

Реклама

Ткаченко добавил, что YouTube сообщили о решении СНБО по упомянутым каналам и рассчитывает, что компания прислушается.

В тренде
"Пока я жив – вы горем обеспечены": под Полтавой копы поймали беглого рецидивиста
Сергей Ковин

Кроме того, Минкульт ожидает решение Нацсовета по спутниковой лицензии этих каналов.

Напомним, решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

Также напомним, в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов"112", NewsOne и ZIK.

.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

телеканалы YouTube санкции 112 блокирование минкультуры украины Александр Ткаченко NewsOne ZIK
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов
Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканаловПолитика
Фракция
Фракция "Слуга народа" блокировала трибуну в РадеПолитика
Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют
Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валютФинансы
Доллар на межбанке добрался до психологической отметки
Доллар на межбанке добрался до психологической отметкиФинансы
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУ
Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять