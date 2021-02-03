Санкции не предел: Минкульт направил запрос о блокировании телеканалов YouTube

Министерство культуры уже направило официальный запрос о блокировании YouTube-каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, против которые СНБО ранее ввел санкции.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире "Украина 24".

"Эти каналы, на мой взгляд, не являются медиа. Это классический инструмент терроризма в стране, ведущей войну", – отметил Ткаченко.

Он добавил, что эти каналы в течение долгого времени фактически оправдывают агрессию России против Украины.

"Это, на мой взгляд, война против нашей свободы и независимости. Ни о какой свободе слова тут речь не идет", – отметил он.

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Ткаченко добавил, что YouTube сообщили о решении СНБО по упомянутым каналам и рассчитывает, что компания прислушается.

Кроме того, Минкульт ожидает решение Нацсовета по спутниковой лицензии этих каналов.

Напомним, решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

Также напомним, в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов"112", NewsOne и ZIK.

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