Пророссийский политолог Юрий Дудкин агитирует за украинскую армию (видео)

Он посоветовал оккупантам идти домой

Дудкин сказал, что сожалеет, что ранее работал на пользу РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пророссийский политолог Юрий Дудкин прозрел и агитирует за украинскую армию. Ранее он находился под следствием по обвинению в госизмене.

Видео с поддержкой ВСУ он опубликовал на своем аккаунте в Facebook.

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"Я обращаюсь ко всем украинцам. Защищайте свою землю от агрессии России! Я обращаюсь ко всем россиянам, которые пришли с войной в мою страну. Уходите домой, если хотите жить! Я обращаюсь ко всем россиянам, которые находятся в России. Выходите на улицы! Меняйте власть ради будущего ваших детей! Я благодарю международных партнеров Украины за предоставленное вооружение, которое спасло многие жизни военных и гражданских людей", — написал Дудкин под видео.

Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

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"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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