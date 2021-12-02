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Прорыв коллектора вблизи Бурштынской ТЭС: окружающая среда не пострадала — "ДТЭК Энерго"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 декабря, 22:44
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Никакого негативного влияния подтверждено не было
Авария не нанесла вреда окружающей среде/Коллаж: Сегодня
Авария не нанесла вреда окружающей среде/Коллаж: Сегодня

Негативного воздействия на окружающую среду в результате прорыва коллектора промливневых вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12, расположенной вблизи Бурштынской ТЭС, не зафиксировали.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Энерго".

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Детали

"Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она соответствовала сырой воде водохранилища", — говорится в заявлении компании.

Как отметили в компании "ДТЭК Энерго", прорыв коллектора промливневых вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке.

"Поэтому загрязнение подтопленной воды отходами не могли иметь место", — утверждают в компании.

Работа Луганской ТЭС под угрозой

Из-за блокирования поставок угля со стороны Российской Федерации на Луганскую ТЭС дальнейшая работа станции находится под угрозой.

"В конце октября "ДТЭК Энерго" удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение 1,5 месяца. Но пока Российская Федерация не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. По состоянию на 30 ноября на складах станции находится 38 тыс. тонн угля, при работе одним блоком угля хватит на 16 суток", — отмечают в "ДТЭК Энерго".

С 1 ноября Российская Федерация заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге кроме как с территории России. Для экономии топлива и обеспечения бесперебойной работы предприятия станция была вынуждена перейти на работу одним блоком.

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