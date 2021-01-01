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Прощальный пост: Супрун дала последний совет украинцам

1 января, 14:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

Супрун призывает украинцев взять на себя ответственность за свою жизнь

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приняла решение больше не вести свою страницу в Facebook и, на прощание, дала украинцам последний совет.

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Об этом она написала на своей официальной странице.

"Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как этого больше ни от кого ожидать", – говорится в сообщении.

Супрун призывает украинцев взять на себя ответственность за все, что происходит в жизни и не ждать, что это сделает кто-то другой.

Ранее мы сообщали, что Ульяна Супрун рассказала, что делать, если коронавирус "придет" в ваш дом.

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Также напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины резко отреагировала на решение Рады о химической кастрации педофилов.

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