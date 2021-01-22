Пожары в домах престарелых в Украине: до Харькова было два, никого еще ни разу не наказали

В трагическом пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 стариков и еще 11 пострадали. Этот случай стал третьим за последние 7 лет, когда именно в домах престарелых и интернатах, в том числе и нелегальных, во время пожаров массово погибали люди. Число жертв всегда было большим.

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Как выяснил сайт "Сегодня", ни в одном из уголовных дел о прошлых пожарах в домах престарелых виновные все еще не понесли наказания. Рассказываем все, что известно об этих трагедиях.

Луганская область. Горели дважды, даже после проверки

22 декабря 2019 года, Старобельск Луганской области. Заживо сгорели четыре человека, госпитализированы были трое, которые проживали в Старобельском психоневрологическом интернате. Как заявила тогда Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, это был уже второй пожар в этом учреждении. До этого помещение горело в сентябре 2019 года, тогда пострадали библиотека и мастерская, были назначены ряд проверок, но в итоге учреждение загорелось еще раз и произошла трагедия.

Фото: lg.npu.gov.ua

"Следствие по данному уголовному производству практически завершено, но еще ожидаются выводы 5 экспертиз", – сообщила нам спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай. По ее словам, директор интерната, при которой произошел пожар, пока не задержана.

Киевская область. Самая масштабная трагедия

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29 мая 2016 года, село Леточки Броварского района в 42 км от Киева. Пожар в нелегальном доме престарелых произошел ночью, в здании находились более 30 человек, 18 из них сгорели заживо. Эта трагедия стала самой массовой гибелью людей во время пожаров в Украине.

Возможной причиной пожара тогда назвали курение в постели одного из постояльцев приюта, но при этом эксперты сообщали, что это обстоятельство не привело бы к таким последствиям, если бы здание было построено с соблюдением требований и при наличии перегородок из негорючих материалов.

Как мы выяснили, даже спустя 5 лет точка в этом деле не поставлена. Прокуратура Киевской области передала обвинительный акт в отношении основателя пансионата в ноябре 2016 года, но дело до сих пор слушается в суде. Подробности нам рассказала спикер облпрокуратуры Александра Богачева, пояснив, почему дело так долго рассматривается судом.

Спустя 9 дней после пожара. Фото с места трагедии

"Некоторым из пострадавших (таковыми признаны родственники погибших – Авт.) не могли сразу вручить повестки. Это произошло из-за того, что эти люди живут в Канаде. Судебное рассмотрение еще продолжается, ближайшее заседание состоится 25 января в 10:00 в Броварском суде. Обвиняемый находится не под стражей, но на заседания приезжает", – сообщила нам Александра Богачева.

По данным прокуратуры, обвиняемому инкриминируют статью УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Если вина будет доказана в суде, то основателя нелегального пансионата грозит до 8 лет тюрьмы.

Эксперт: безопасность на низком уровне

Ситуацию в таких учреждениях нам прокомментировал эксперт в области пожарной безопасности Виталий Кропивницкий. По его словам, если говорить о легальных учреждениях, то даже здесь халатно относятся к пожарной безопасности.

"Ею занимаются недостаточно. А если, как говорят, что это нелегальный приют, то тогда тем более", – говорит Кропивницкий.

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На видео с места трагедии в доме престарелых в Харькове видно, что огонь распространялся очень быстро, в том числе и под крышей. По словам экспертов, это говорит о том, что конструкции здания и перегородок не были обработаны специальными огнезащитными пропитками, как предусматривают требования для подобных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 23 января, после трагедии в Харькове, объявлен день траура. На месте пожара побывал президент Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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