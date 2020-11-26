Просил ласкать его во время фотосессии: как Ктиторчук развращал несовершеннолетних девушек

В полицию обратилась мать одной из пострадавших девушек

Перед ним раздевались для фото украинские звезды, но его влекли малолетние. Известного фотографа и художника задержали по подозрению в разврате. В течение четырех последних лет он имел половые отношения со своими несовершеннолетними моделями. Своих сексуальных наклонностей художник не скрывал в своих откровенных фотосессиях и интервью.

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Новости "Сегодня" узнали имя фотографа и отправились в его мастерскую.

Оперативное видео задержания утром разлетелось по социальным сетям – задерживают известного фотографа и художника Александра Ктиторчука за развращение несовершеннолетних.

"В течение примерно последних трех лет периодически вступал с несовершеннолетними и малолетними девушками в половые отношения", – сообщает полиция.

Работает Александр Ктиторчук в мастерской, где в помещении также находятся кафе, детский кружок и зал для занятий танцами. От мастерской – разве что деревянная вывеска. Администратор говорит – фотосалон на ремонте, а художник на больничном.

Недоступными оказались все три номера телефона художника. По версии следствия, у Ктиторчука не менее шести жертв сексуального насилия. Все молчали, пока мама одной из девушек не обратилась в полицию.

"Мы были с детьми – гуляли просто, в компании детей. Он обратил на нее внимание, что она очень фотогенична, что в ней что-то есть. Дал визитку и попросил, чтобы я перезвонила и он сделает фотосессию. Он делал фотосессию, он просил ласкать его. Это было летом – 15 лет (было девочке)", – рассказывает мать ребенка.

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Фотохудожнику 56 лет. Александр Ктиторчук известный своими скандальными фотосессиями. И его социальные страницы наполнены фото в стиле ню. В откровенных фотосессиях даже звезды. О том, что любит телесные утехи, фотограф сам откровенно рассказывал в интервью.

"Фотоаппарат – это доступ к женщине. Когда я только начал фотографировать, хотел двух вещей: заработать денег и заниматься сексом. Уже тогда я понимал, что мужчине с фотоаппаратом решить эти задачи проще", – рассказывал фотограф.

Сейчас фотограф – под домашним арестом. Оперативники провели обыски в его мастерской, квартире и автомобиле. Так и узнали, что фотограф не только соблазнял своих юных моделей, но и снимал свои развлечения.

"Первичный осмотр дает нам все основания считать этим лицом кроме развращения несовершеннолетних совершались другие преступления, а именно создание детской порнографии. Пока следователями прокуратуры готовится изменение подозрения на более тяжкую статью", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Меру пресечения известному художнику, подозреваемому в развращении несовершеннолетних, могут изменить уже завтра.

Видео: Сегодня

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