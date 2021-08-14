Протест Нацкорпуса под Офисом президента и праздник Маковея – анонсы СЕГОДНЯ

Министр финансов Игорь Уманский презентует проект "Прыжок в неоиндустриальный мир", Нацкорпус будет протестовать против капитуляции, а Рига отпразднует 820-летие

14 сентября кто-то будет протестовать, а кто-то будет молиться / Коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 14 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Реклама

В 11.00 в Unit.City начнется брифинг и презентация проекта Национальной экономической политики страны "Прыжок в неоиндустриальный мир" от министра финансов Игоря Уманского.

12-30 состоится ежедневный брифинг спикера Минобороны Украины в пресс-центре Министерства обороны Украины (Воздухофлотский проспект, 6).

В 13.00 у Офиса президента Украины начнется акция протеста представителей "Национального Корпуса" под лозунгом "Зупинимо капітуляцію!". Онлайн-трансляция.

Киев

В 11.00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36 начнутся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат". В соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

Реклама

В 13.00 начнется празднование Маковея на Певческом поле в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. В программе: экскурсии о бортничестве; мастер-классы по сбору "маковейчиков"; воспроизведение древних обрядов (ул. Академика Тронько). Аккредитация прессы по тел.: (098) 913-80-07.

Киевская область

14-15 августа в "Парке Киевская Русь" пройдет развлекательная программа c конными шоу и интерактивными постановками на историческую тематику. 14 августа, с 12.30 до 15.00 в Васильевской церкви пройдет праздничное богослужение и освящение традиционных букетов-оберегов. Древний Киев открывается в 10.00. Программа начнется в 14.00 (Обуховский район, с. Копачов).

Одесса

Открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). В этом году на Одесском международном кинофестивале состоится показ лучших украинских фильмов, снятых за 30 лет независимости.

За рубежом

Парламент Ирана рассмотрит предложенные президентом страны кандидатуры в новый Кабинет министров.

Пакистан будет отмечать День независимости.

Реклама

В Латвии пройдет день столицы – в этот день Риге исполняется 820 лет.