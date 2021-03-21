Утро после погромов: как сейчас выглядит Банковая (фото, видео)

Сторонники Стерненко разрисовали стены и даже разбили стекла в дверях

В Киеве под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку Сергея Стерненко. Сторонники осужденного активиста разрисовали стены и даже разбили стекла в дверях.

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Журналисты "Сегодня" узнали, как выглядит Банковая после ночи протестов.

В здании выбито как минимум четыре стекла, стены Офиса расписаны различными оскорблениями и лозунгами, в частности – "волю", "неизвестные патриоты" "АСАВ", "свободу Стерненко". Также пострадала скульптура возле Дома с химерами.

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По состоянию на 8 утра коммунальщики еще не начали восстановительные работы. По всей территории дежурит полиция и Нацгвардия.

Видео: Сегодня

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Как нам удалось выяснить, до 11:00 здесь будут проводиться следственные действия, после этого начнут отмывать краску.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня

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Коммунальщики в шутку требуют у правоохранителей задержать погромщиков и заставить их отмывать краску.

"Работы много, краски много отмывать. Ацетоном будем отмывать, больше ничего не возьмет. До конца рабочего дня не успеем, сами ж видите, сколько наделано. Табличка Офиса президента должна отмыться, ацетон или растворитель должны взять краску. Люди наделали, люди должны и убрать", – отметил сотрудник коммунальной службы.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее один из протестующих объяснил, почему сторонники Стерненко не прорвались внутрь Офиса президента.

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