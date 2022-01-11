Протесты помогли? Украинским правоохранителям поднимут зарплаты

После того, как по всей Украине начали протестовать полицейские, власти решили поднять зарплату правоохранителям в феврале этого года.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.
"Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.
Далее по теме
Глава МВД уточнил, что за последних два года в бюджете не было денег на повышение зарплат копам, а доплаты были точечные, за счет т.н. "ковидного фонда". В 2022 году на дополнительные выплаты полицейским отложили 2,8 млрд грн.
"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - добавил Монастырский.
Откуда взяли деньги?
Министр рассказал, что деньги для такого повышения зарплат получили благодаря спецоперации "Акциз". Копы боролись с нелегальной продажей подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это принесло в бюджет еще 2,3 млрд грн.
Монастырский подчеркнул, что оплата работы полицейских напрямую должна зависеть от их достижений.
"Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье", – уточнил министр.
Почему в Украине начали массово увольняться полицейские?
Ранее мы писали, что копы были возмущены такими моментами:
- отсутствие оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;
- давление руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);
- искривление фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.