Протесты помогли? Украинским правоохранителям поднимут зарплаты

В Украине после бунта полицейских власти пошли на уступки: правоохранителям поднимут зарплаты. Что сказал глава МВД

В Украине копам поднимут зарплаты / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как по всей Украине начали протестовать полицейские, власти решили поднять зарплату правоохранителям в феврале этого года.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

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"Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.

Глава МВД уточнил, что за последних два года в бюджете не было денег на повышение зарплат копам, а доплаты были точечные, за счет т.н. "ковидного фонда". В 2022 году на дополнительные выплаты полицейским отложили 2,8 млрд грн.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - добавил Монастырский.

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Откуда взяли деньги?

Министр рассказал, что деньги для такого повышения зарплат получили благодаря спецоперации "Акциз". Копы боролись с нелегальной продажей подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это принесло в бюджет еще 2,3 млрд грн.

Монастырский подчеркнул, что оплата работы полицейских напрямую должна зависеть от их достижений.

"Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье", – уточнил министр.

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