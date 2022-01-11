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Протесты помогли? Украинским правоохранителям поднимут зарплаты

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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11 января, 11:36
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В Украине после бунта полицейских власти пошли на уступки: правоохранителям поднимут зарплаты. Что сказал глава МВД
В Украине копам поднимут зарплаты
В Украине копам поднимут зарплаты / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как по всей Украине начали протестовать полицейские, власти решили поднять зарплату правоохранителям в феврале этого года.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

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"Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.

Глава МВД уточнил, что за последних два года в бюджете не было денег на повышение зарплат копам, а доплаты были точечные, за счет т.н. "ковидного фонда". В 2022 году на дополнительные выплаты полицейским отложили 2,8 млрд грн.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - добавил Монастырский.

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Откуда взяли деньги?

Министр рассказал, что деньги для такого повышения зарплат получили благодаря спецоперации "Акциз". Копы боролись с нелегальной продажей подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это принесло в бюджет еще 2,3 млрд грн.

Монастырский подчеркнул, что оплата работы полицейских напрямую должна зависеть от их достижений.

"Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье", – уточнил министр.

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Почему в Украине начали массово увольняться полицейские?

Ранее мы писали, что копы были возмущены такими моментами:

  • отсутствие оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;
  • давление руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);
  • искривление фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.

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