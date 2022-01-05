Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Протесты в Казахстане: что делать украинцам, которые оказались в стране

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 12:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Посольство Украины в Казахстане дало советы украинцам, которые находятся в этой стране во время акций протеста
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за митингов
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за митингов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за того, что в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях в Казахстане ввели чрезвычайное положение, украинцам советуют воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Казахстан.

Реклама

Что делать людям, которые уже на территории Казахстана?

Пока в стране действует режим ЧП, украинцам не стоит находиться в местах, где много людей.

"Гражданам, находящимся на территории Казахстана, стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", – говорится в сообщении.

Со всеми вопросами украинцам в Казахстане следует обращаться на горячую линию украинского посольства по номеру +7(705) 755 66 10.

Реклама

Что происходит в Казахстане

Отметим, что глава одного из самых больших оппозиционных каналов "БАСЕ" в Казахстане Айдос Садыков рассказал "Сегодня" об истинных причинах акции, а также поделился подробностями переговоров оппозиции с властью.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

27 969

заболело за неделю в Украине

-12%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять