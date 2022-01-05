Протесты в Казахстане: что делать украинцам, которые оказались в стране

Посольство Украины в Казахстане дало советы украинцам, которые находятся в этой стране во время акций протеста

Украинцам советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за митингов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за того, что в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях в Казахстане ввели чрезвычайное положение, украинцам советуют воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Казахстан.

Реклама

Что делать людям, которые уже на территории Казахстана?

Пока в стране действует режим ЧП, украинцам не стоит находиться в местах, где много людей.

"Гражданам, находящимся на территории Казахстана, стоит воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", – говорится в сообщении.

Со всеми вопросами украинцам в Казахстане следует обращаться на горячую линию украинского посольства по номеру +7(705) 755 66 10.

Реклама

Что происходит в Казахстане

В Казахстане несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Митинги проходят в Актау, Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау и ряде других городов.

Протестующие требуют отставки действующего правительства, искоренения коррупции и кумовства, строительства новых фабрик и заводов, сокращения безработицы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.

Вскоре СМИ начали писать, что президент все-таки планирует отставку правительства.

Отметим, что глава одного из самых больших оппозиционных каналов "БАСЕ" в Казахстане Айдос Садыков рассказал "Сегодня" об истинных причинах акции, а также поделился подробностями переговоров оппозиции с властью.