Против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова ввели санкции – Зеленский

За что наказали санкциями бизнесменов президент не указал

Президент Украины Владимир Заленский. Фото: Zelenskiy / Official

СНБО ввели санкции против главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и российского бизнесмена Михаила Шелкова.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", – написал Зеленский.

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Ранее мы писали, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно