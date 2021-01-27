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Против Порошенко и Байдена открыли два уголовных дела – адвокат

27 января, 13:53

Виталий Семченко Виталий Семченко

Расследование инициировали по заявлению нардепа Деркача

Адвокат народного депутата Петра Порошенко заявил, что украинские правоохранители зарегистрировали два уголовных дела – против его клиента и президента США Джо Байдена.

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Об этом Игорь Головань заявил во время брифинга.

"22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента США Байдена", – сказал он.

По словам юриста, производства инициировали по заявлению народного депутата Андрея Деркача, против которого Минфин США ввел персональные санкции, и решению Печерского суда.

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Напомним, в 2020 году Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко. Нардеп утверждает, что американские власти оказывали давление на экс-президента Украины.

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В предвыборном штабе Байдена случившееся отнесли к "усилиям России по нанесению ущерба экс-вице-президенту", назвав пленки "сильно отредактированными" и "дыркой от бублика". После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.

Подробнее о скандале – читайте в материале "Сегодня".

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уголовное дело Деркач Петр Порошенко Джо Байден
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