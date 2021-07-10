Противник режима Лукашенко перешел в киевское "Динамо", а Гаити просит США о помощи – главные новости за ночь

В Гаити просят о помощи, а Динамо арендовало у ЦСКА Шкурина. Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Байден провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин намерены общаться на регулярной основе, заявил американский лидер.
"Мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично", - сказал Байден.
В Гаити просят о помощи
После того, как на Гаити убили президента Жовенеля Моиза, власти страны просят США ввести в республику американские войска. Как заявили в государстве, это нужно для защиты ключевой инфраструктуры. Также Гаити ожидает и помощь от Колумбии, которая заявила, что направит сотрудников правоохранительных органов и разведки.
Правоохранительные органы в Гаити задержали 19 человек по подозрению в причастности к убийству президента.
Двухлетний мальчик, которого изрезал отчим, в критическом состоянии
В Днепропетровской области состояние двухлетнего Миши, которого порезал бывший отчим, ухудшилось – у ребенка отмирает мозг.
На диване подозреваемый Сергей и издевался над маленьким Мишей. Ножом бил в шею и спину. Перед этим малыша и его старшую сестру связал скотчем. Все это время с мамой детей – Мариной – он говорил по телефону. У бывшей возлюбленной сначала требовал деньги, потом – чтобы вернулась к нему.
Противник режима Лукашенко стал игроком "Динамо"
Киевское "Динамо" достигло договоренности с московским ЦСКА о переходе 21-летнего форварда Ильи Шкурина. Белорусский нападающий будет выступать в Киеве на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с правом выкупа.
В субботу 10 июля он отправится с "бело-синими" на второй подготовительный сбор в Швейцарию.