Протокол лечения коронавируса обновили: Степанов рассказал, что изменилось

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами. В том числе специалистами Министерства здравоохранения. Этот протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19", – заявил он.

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Основными изменениями, по его словам, стали: расширение использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

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Также конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больных COVID-19.

"Назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального протекания болезни у каждого конкретного пациента", – сказал он.

Министр подчеркнул, что протокол предназначен для медицинских работников и призвал украинцев не заниматься самолечением.

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Ранее Степанов рассказал, как правильно вакцинироваться во время эпидемии COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3228 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 169 472 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 68 украинцев (всего – 3468). Вылечить от COVID-19 удалось 75 486 инфицированных (1573 – за последние сутки).

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