Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)

Российская вертушка кружила на высоте в 100 метров над украинскими пограничниками

Россия устроила провокацию на границе с Украиной в районе Сумской области. Пограничники зафиксировали, как военная техника вторглась в воздушное пространство нашей страны. Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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"Сегодня в 14:05 в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (Краснополье) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8", – написал он.

Видео: t.me/Tsaplienko

Цаплиенко отметил, что российская "вертушка" кружила на высоте до 100 метров и развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией.

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За кадром слышен голос украинских пограничников.

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"Вертолет Российской Федерации залетает на территорию Украины на расстояние в 50 метров. Вот, пожалуйста, проходит государственная граница", – сказал военнослужащий.

Как сообщали новости "Сегодня", Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные разведданные – Россия привела боевиков т.н. "Л/ДНР" в полную боеготовность.

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