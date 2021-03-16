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Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)

16 марта, 16:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российская вертушка кружила на высоте в 100 метров над украинскими пограничниками

Россия устроила провокацию на границе с Украиной в районе Сумской области. Пограничники зафиксировали, как военная техника вторглась в воздушное пространство нашей страны. Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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"Сегодня в 14:05 в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (Краснополье) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8", – написал он.

Видео: t.me/Tsaplienko

Цаплиенко отметил, что российская "вертушка" кружила на высоте до 100 метров и развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией.

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За кадром слышен голос украинских пограничников.

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"Вертолет Российской Федерации залетает на территорию Украины на расстояние в 50 метров. Вот, пожалуйста, проходит государственная граница", – сказал военнослужащий.

Как сообщали новости "Сегодня", Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные разведданные – Россия привела боевиков т.н. "Л/ДНР" в полную боеготовность.

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Россия пограничники граница вертолет

Источник: Сегодня

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