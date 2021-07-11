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Пройдут грозы, но жара не спадет. Чего ждать от погоды в Украине 11 июля (карта)

11 июля 2021 6:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несмотря на то, что на западе страны ожидаются осадки, поблажек от жары ждать не стоит

Грозы и жара в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Грозы и жара в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля в Украине будет жара, а в западных областях пройдут грозы с дождями, ветер 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня в стране будет в среднем 29-33 градуса тепла. Жарче всего ожидается на востоке Украины – 31-34 градуса.

Погода 11 июля. Источник: Укргидрометцентр

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут грозы с небольшими дождями.

В столице в этот день будет преимущественно облачно и сухо, днем 31-33 градуса тепла.

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