Пройдут грозы, но жара не спадет. Чего ждать от погоды в Украине 11 июля (карта)

Несмотря на то, что на западе страны ожидаются осадки, поблажек от жары ждать не стоит

Грозы и жара в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля в Украине будет жара, а в западных областях пройдут грозы с дождями, ветер 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня в стране будет в среднем 29-33 градуса тепла. Жарче всего ожидается на востоке Украины – 31-34 градуса.

Погода 11 июля. Источник: Укргидрометцентр

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут грозы с небольшими дождями.

В столице в этот день будет преимущественно облачно и сухо, днем 31-33 градуса тепла.

Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

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