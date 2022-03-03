Прячутся за медицинскими машинами: как оккупанты перевозят боеприпасы (видео)

Оккупанты используют медицинские машины для перевозки боеприпасов. Россияне ехали с повязками врачей, фельдшеров, санитаров.
Об этом сообщили украинские защитники, передает Telegram-канал "h_lutsk".
"Враг пришел на нашу землю подло, прячась за санитарными машинами" , – рассказал украинский военный.
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Оккупанты ехали с повязками врачей, фельдшеров, санитаров.
"Но загляните в эти машины, что они возят. Они покидают своих убитых и раненых, но наполняют эти машины боеприпасами", – сказал украинский военный.
Под опубликованным видео авторы добавили: "Военные преступники, вас ждет суд в Гааге".
Преступление РФ
Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил "специальную операцию" на территории Украины. После этого в разных городах Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти допустили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины удерживают ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни одного миллиметра своей земле оккупантам. Враг будет наказан за свои преступления.
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