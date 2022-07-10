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Прямая трансляция марафона "FreeДом" на платформе YouTube подверглась атаке

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 июля, 21:10
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Самые рейтинговые аккаунты прекратили прямую трансляцию марафона на видеохостинге, но "FreeДом" все равно можно смотреть
Онлайн-трансляция марафона "FreeДом" подверглась атаке
Онлайн-трансляция марафона "FreeДом" подверглась атаке / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сегодня, 10 июля, ютюб-каналы медиа-компаний, которые осуществляют онлайн-трансляцию русскоязычного марафона "FreeДом" государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП МПИУ) столкнулись с массированной подачей жалоб на контент, который невозможно классифицировать как нарушение авторских прав, на что указывают сами авторы жалоб.

В результате большого количества заявлений прямую трансляцию марафона на платформе YouTube прекратили самые рейтинговые аккаунты – "Украина 24", "ICTV", "ТСН", "Гроші", "Спецкор", "1+1", "UATV channel".

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Ютюб-канал "UATV channel" (принадлежит ГП МПИУ), который является основным для трансляции марафона "FreeДом", также получил серию жалоб на контент, который невозможно обнаружить для верификации, однако это стало поводом для администрации видеохостинга вынести предупреждение, что также сказалось на возможности ведения прямой трансляции на платформе.

Данная кампания подачи жалоб имеет признаки спланированной, а следующие факторы указывают на заказной характер.

Во-первых, нет возможности установить и обнаружить тайм-коды расположения контента, на который оформляются жалобы.

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Во-вторых, не использованы меры предупредительного характера, которые традиционно использует платформа видеохостинга, а мгновенно были заблокированы прямые трансляции марафона на каналах медиапартнеров с охватом многомиллионной русскоязычной аудитории.

В-третьих, жалобы были оформлены одновременно на все ключевые ютюб-страницы основных медиаигроков страны, принимающих участие в онлайн-трансляции марафона "FreeДом". Важно отметить, что жалобы оформлены не через автоматизированную систему контроля авторских прав, а индивидуально.

Кроме того, государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" ранее заявляло о непрекращающейся кибератаке на свои технологические мощности, расположенные в Украине, со стороны Российской Федерации.

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Медиакомпании, работающие над созданием марафона "FreeДом", обратились к компании-администратору видеохостинга YouTube с предложениями пересмотра процедуры работы с украинским сегментом телевизионного производства в условиях непрекращающейся кибервойны России против Украины.

Вместе с тем, прямая трансляция марафона "FreeДом" доступна как в кабельных сетях, так и через спутниковое вещание. Подробнее о том, как получать сигнал украинского иновещания, смотрите у нас на сайте: https://uatv.ua/coverage/

Данное сообщение составлено государственным предприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП МПИУ) 10 июля

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