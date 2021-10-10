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Прямо на пешеходном переходе в Краматорске: полицейские сбили женщину с ребенком

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
10 октября, 17:08
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По информации очевидцев, ребенок не пострадал, у женщины травма ноги
В Краматорске на переходе полиция сбила женщину с ребенком
В Краматорске на переходе полиция сбила женщину с ребенком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Краматорске в субботу, 9 октября, полицейские сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Об этом пишет Краматорск 24 в Facebook.

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Инцидент произошел в районе супермаркета БУМ. По информации очевидцев, ребенок не пострадал, но сильно испугался.

На видео видно, что пострадавшая женщина не может встать даже с посторонней помощью.

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Скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло в 14:45 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Солонка. 64-летний водитель кареты скорой помощи Peugeot Boxer сбил 33-летнего жителя Нового Роздола.

В результате аварии пешеход получил травмы и его госпитализировали в больницу.

На видео в Сети видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. По предварительной информации, он не услышал сирены скорой и от удара его отбросило на несколько метров.

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Правоохранительные органы открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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