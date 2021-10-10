Прямо на пешеходном переходе в Краматорске: полицейские сбили женщину с ребенком

В Краматорске в субботу, 9 октября, полицейские сбили женщину с ребенком на пешеходном переходе.
Об этом пишет Краматорск 24 в Facebook.
Инцидент произошел в районе супермаркета БУМ. По информации очевидцев, ребенок не пострадал, но сильно испугался.
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На видео видно, что пострадавшая женщина не может встать даже с посторонней помощью.
Скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе
ДТП произошло в 14:45 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Солонка. 64-летний водитель кареты скорой помощи Peugeot Boxer сбил 33-летнего жителя Нового Роздола.
В результате аварии пешеход получил травмы и его госпитализировали в больницу.
На видео в Сети видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. По предварительной информации, он не услышал сирены скорой и от удара его отбросило на несколько метров.
Правоохранительные органы открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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