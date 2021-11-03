Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Прямо перед годовщиной смерти. Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 ноября, 17:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Виктор Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили активистку
Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу.
Один из исполнителей убийства Гандзюк вышел на свободу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из исполнителей убийства активистки Екатерины Гандзюк вышел на свободу. Речь идет о Викторе Горбунове.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердила адвокат потерпевшей стороны Ольга Веретильник.

Реклама

Виктор Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили активистку. Суд назначил ему минимальный срок заключения – 3 года. Совсем недавно он вышел по условно-досрочному освобождению.

"Кати нет 3 года. Исполнители ее убийства уже выходят на свободу. По делу организатора и одного из заказчиков убийства до сих пор нет приговора. Рыщук и Гордеев – другие заказчики убийства Кати даже не под следствием", – сообщили на Facebook-страничке "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Последние новости о судебном процессе

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, сейчас рассмотрение дела находится на середине дистанции.

Реклама

Заседания проходят в Днепровском суде Киева.

"Суд на стадии исследования видео с обысков у фигурантов дела", – рассказала адвокат Ольга Веретильник в комментарии сайту "Сегодня".

В апелляционной инстанции, по словам Веретельник, пока заседаний не предвидится.

Убийство Гандзюк

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

Реклама

Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин – они вероятные заказчики убийства активистки.

Кроме того, в деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять