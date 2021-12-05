Прямо во время празднования Хануки. В Ужгороде бросили в реку огромный еврейский семисвечник (фото)

Вандалы не обратили внимания на то, что празднование важного для евреев праздника продолжается до сих пор

Огромную ханукию выловили из реки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Менора (семиствольный светильник), которую установили к еврейскому праздники Хануки возле здания областной филармонии, 5 декабря, выловили в реке. Вероятно, ее туда забросили вандалы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Представительница Нацполиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что информация в полицию поступила около 15 часов. Туда позвонили представители еврейской общины.

"В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", – уточнила спикер полиции.

Еще вчера вечером менора была на своем месте.

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"Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи", – рассказал помощник главного Раввина Закарпатья Дмитрий.

Фото: соцсети

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Что такое менора

Это один из самых древних символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. 8-метровая менора в Ужгороде уже седьмой год устанавливается у синагоги.

Ее установили во время еврейского праздника Ханука у здания областной филармонии, бывшей ортодоксальной синагоги в Ужгороде.

Справка. Ханука – это исторический праздник, во время которого евреи вспоминают чудо освящения Храма, после его осквернения захватчиками-греками. В переводе с иврита слово "ханука" означает "преданность". Праздник иудеи в этом году начали отмечать вечером 28 ноября. Празднуют Хануку 8 дней.

Не первый инцидент за последние дни

На днях в Кривом Роге на Днепропетровщине фанаты местного блоггера во время концерта осквернили ритуальный праздничный светильник иудеев Ханукию.

Инцидент произошел на арт-майдане у театра им. Шевченко. Там с уличным концертом выступал блоггер Денис Опара. Один из его фанатов настолько "вдохновился" шоу, что залез на Ханукию и зажег факел. На символ света впоследствии забрались его друзья. Их забрала полиция.

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