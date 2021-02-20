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Прыжок заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковске: Ляшко объяснил, что происходит

20 февраля, 01:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Ивано-Франковске люди с симптомами коронавируса поздно обращаются к врачам, что приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации в области.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил главный санитарный доктор Виктор Ляшко.

"Мы отмечаем позднее обращение к врачам, люди обращаются на 7-10 день болезни. Это приводит к тому, что болезнь уже фиксируется на средней тяжести, а то и критической. В большинстве случаев это кислородозависимая терапия и реанимационные кровати. Это приводит к тому, что больницы заполняются слишком быстро", – сказал он.

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По его словам, если люди сознательно будут нарушать карантин, болезнь просто так не уйдет.

"Мы имеем четкий план, как область должна справляться с теми случаями коронавирусной болезни, которые на сегодняшний день существуют", – сказал Ляшко.

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