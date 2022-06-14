Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Психологическая реабилитация и отдых: для детей, пострадавших от войны, открыли летний лагерь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фонд Рината Ахметова объявил о старте нового сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины"
Детям доступна психологическая реабилитация в летнем лагере
Детям доступна психологическая реабилитация в летнем лагере / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны с РФ Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам. Фонд объявил о старте нового сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины", и теперь для отдыха и психологической реабилитации дети могут приехать в летний лагерь.

Об этом проекте говорится сайте Фонда.

Реклама

Лагерь доступен для детей 8-16 лет

Цель проекта – помочь юным гостям летнего лагеря пройти психологическую реабилитацию и полноценно отдохнуть.

Приехать могут дети от 8 до 16 лет, принадлежащие к одной из этих категорий:

  • дети, ставшие сиротами за время войны;
  • дети из Мариуполя, долгое время находившиеся под оккупацией;
  • дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
  • дети опекунов и усыновителей;
  • дети, пострадавшие от боевых действий.

В этом году по рекомендации психологов в проекте могут участвовать и взрослые представители детей (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны). Также по желанию детей и при согласии взрослых, дети могут находиться в лагере самостоятельно под постоянным наблюдением вожатых и психологов.

Реклама

Лагерь расположен в Хмельницкой области, но в целях безопасности локация не разглашается.

В течение этого лета будут две смены: 17-30 июля и 31 июля-13 августа. С детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны". Специалисты научат детей преодолевать стресс и страхи, вызванные войной. Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными, верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства.

Также гостям будут проводить мастер-классы и игры.

Заявки на участие можно подавать до 10 июля 2022 года. Для этого нужно обратиться на горячую линию Фонда по номеру 0800 509 001. Также доступен онлайн-способ: нужно заполнить регистрационную форму по ссылке https://cutt.ly/kJ8Mt9R.

Реклама

Участие в проекте является бесплатным.

Сегодня Ринат Ахметов – единственный благотворитель в Украине, который системно и масштабно помогает детям. За время существования этого проекта профессиональная психологическая помощь и оздоровление получили более 4500 детей со всей страны.

Более подробную информацию о проекте читайте на сайте Фонда www.fdu.org.ua.

Фонд открыл набор у онлайн-группы психологической помощи

Ранее мы рассказывали, что в рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" сертифицированная гештальт-терапевт и семейный психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам групп преодолеть травму, вызванной войной.

Психолог научит участников открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются. Екатерина Вепро поможет использовать эти механизмы, чтобы пережить ужас войны и найти силы жить дальше.

Подробнее о проекте – по ссылке.

Читайте также историю о войне для Музея "Голоса Мирных" от телеведущего Григория Решетника.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 июня
1
Личный состав 32500
Личный состав
2
Танки 1434
Танки
3
ББМ 3503
ББМ
4
Артиллерия 721
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 229
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 588
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2473
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Денис Чаюк – полковник, заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". За личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага получил звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".
Истории героев
Герої не вмирають!

Первый доброволец - Герой Украины… Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор". В 2014 году в возрасте 17 лет отправился на фронт защищать Украину, а через несколько лет создал добробат. Погиб в бою, защищая родную Харьковщину. Первый доброволец, удостоенный высшего звания с начала российского вторжения – Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22330.6

Bitcoin Cash (BCH)

125.86

Binance Coin (BNB)

223.7

Ethereum (ETH)

1196.6

Litecoin (LTC)

44.23

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,56 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.56

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять