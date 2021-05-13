"Скоро вернусь, психбольницу закрывают" – Татьяна Пьянова, зверски убившая свою дочь, и год спустя наводит ужас в своем селе

"Сегодня" выяснил, чем закончилась жуткая история с голой женщиной, которая разгуливала по Харькову с головой дочери в пакете в апреле 2020-го

Сегодня исполнился год, как Харьков потрясла новость об ужасной трагедии. В последний день апреля 2020-го жительница села Подворки 38-летняя Татьяна Пьянова ходила по Харькову голой с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины.

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Женщину увидели прохожие на одной из главных улиц города – Полтавском шляхе. Она шла, зажав в одной руке нож, во второй несла пакет с окровавленной головой своей дочери. На место вызвали полицию. Когда копы попытались задержать Пьянову, та начала бросаться на них. В итоге на женщину все же надели наручники и позже доставили в суд. По данным последнего, в убийстве девочки подозревается именно она. Считается, что своей дочери Кристине женщина нанесла не менее 20 ударов ножом.

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Мы выяснили, как сложилась судьба Пьяновой после этого жуткого убийства.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре, – рассказала нам местный депутат Татьяна Пантелеева, которая отслеживает ситуацию, связанную с этой трагедией. – Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая".

Как оказалось, местные жители действительно опасаются возможного возвращения Пьяновой в село.

"Я бы ей с удовольствием выслала в больницу доски на гроб", – в сердцах сказала нам одна из ее бывших соседок.

Еще одна из соседок напомнила, что незадолго до убийства девочки ее мать накрыла зеркала черной тканью и отдала другим иконы, которые были в ее доме.

Впрочем, опасения сельчан, похоже, беспочвенны. Как разъяснил нам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима.

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", – уточнил Дмитрий Чубенко.

Могила 13-летней Кристины Пьяновой год спустя после похорон

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Накануне годовщины смерти 13-летней Кристины ее односельчане собрали деньги и купили надгробный памятник.