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Пугают пенсионеров "чипами". В Одессе антивакцинаторы снова вышли на митинг (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 ноября, 13:43
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Противники вакцинации пришли к зданию горсовета, чтобы выразить свое недовольство и протест
В Одессе антивакцинаторы снова вышли на митинг.
В Одессе антивакцинаторы снова вышли на митинг. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 14 ноября противники вакцинации от коронавируса снова вышли на митинг. В этот раз они собрались возле здания горсовета.

Об этом сообщает Telegram-канал "7 канал Одесса".

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Требования и лозунги у антивакцинаторов все те же – они выступают против "опытов над детьми" и обязательной вакцинации. При этом митингующие резко критикуют требования карантина. Участников в этот раз меньше, чем в предыдущие.

"За организацией этого безответственного мероприятия стоит "Прямое действие", спикер от которого уже готовится рассказывать пенсионеркам про чипирование, мировой заговор и другие конспирологические теории", – сообщают местные журналисты.

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Митинг антивакцинаторов в других городах страны

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек вышли на протест против вакцинации от коронавируса.

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

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Как "семейный врач" срывала маски на митинге

В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов"семейный врач" срывала защитные маски с медперсонала.

Из-за конфликта на митинг вызвали полицию. При этом женщине не была медработника, а скорее всего была отправлена на митинг, чтобы устроить конфликт.

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