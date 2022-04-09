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Пуля застряла в сердце. Белорусские медики в Киеве помогли провести операцию солдату ВСУ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 апреля, 18:43
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Сложнейшую операцию провели на открытом сердце
Белорусские медики помогли спасти военного ВСУ.
Белорусские медики помогли спасти военного ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусский врач Максим Павловский, работающий в Киевском госпитале "Феофания", сообщил о сложнейшей операции, проведенной совместно белорусскими и украинскими медиками.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.

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Военнослужащий ВСУ получил проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.

"Сложнейшая операция была проведена на открытом сердце. Благодаря профессионализму медиков, пуля, застрявшая в задней стенке сердца, была извлечена, ранение ушито, а пострадавший военнослужащий уже рвется вновь защищать Родину", – говорится в сообщении.

Пуля, которую достали из сердца военного. Фото: Максим Павловский

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В Беларуси ищут "добровольцев" для войны в Украине

Пока медики из соседней страны помогают спасать украинских военных, а Беларуси отбирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 8 апреля.

"Войска Беларуси готовятся на полигонах по всей территории страны. До четырех БТГ привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. До сих пор существует вероятность ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам в Украине", – сообщили в Генштабе.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!
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До перевода часов осталось
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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