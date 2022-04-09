Пуля застряла в сердце. Белорусские медики в Киеве помогли провести операцию солдату ВСУ

Белорусский врач Максим Павловский, работающий в Киевском госпитале "Феофания", сообщил о сложнейшей операции, проведенной совместно белорусскими и украинскими медиками.
Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.
Военнослужащий ВСУ получил проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.
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"Сложнейшая операция была проведена на открытом сердце. Благодаря профессионализму медиков, пуля, застрявшая в задней стенке сердца, была извлечена, ранение ушито, а пострадавший военнослужащий уже рвется вновь защищать Родину", – говорится в сообщении.
Пуля, которую достали из сердца военного. Фото: Максим Павловский
В Беларуси ищут "добровольцев" для войны в Украине
Пока медики из соседней страны помогают спасать украинских военных, а Беларуси отбирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 8 апреля.
"Войска Беларуси готовятся на полигонах по всей территории страны. До четырех БТГ привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. До сих пор существует вероятность ракетных и авиационных ударов из Беларуси по объектам в Украине", – сообщили в Генштабе.
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