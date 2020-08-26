Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом снова откроют

Украина снова откроет пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. В частности, начнут работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

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Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму.

"Согласно решению Кабинета министров Украины 26 августа 2020, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжения №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее", – говорится в сообщении.

Пока что деталей о том, как будет проходить процедура пересечения КПВВ, в ведомстве не рассказали. Но сообщили, что полный текст решения правительства будет опубликован завтра.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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А тем временем в бассейнах большинства рек оккупированного Крыма сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

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